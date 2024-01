Senior bei Hausbrand schwer verletzt: Ehefrau vermisst

Hildesheim (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hildesheim ist am Sonntag ein 83 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Seine Frau werde noch vermisst, teilte die Polizei am Abend mit. Von der 78-Jährigen und dem Hund des Paares fehle bislang jede Spur.

Das Feuer wurde den Angaben zufolge am Sonntagmittag gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten über Stunden. Noch am Abend war die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie es weiter hieß.

Der 83-jährige Bewohner habe das Haus noch verlassen können. Er sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Brandort könne momentan nicht betreten werden, hieß es weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.