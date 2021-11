Senatssprecherin: Zahl der Impfdurchbrüche sehr gering

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der Corona-Impfdurchbrüche in Hamburg ist nach Angaben des Senats sehr gering. Vollständig geimpft seien 1 332.556 Hamburger, entsprechend 71,9 Prozent der Bevölkerung, erklärte Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag. Von diesen Menschen hätten sich bislang 2886 dennoch mit dem Virus infiziert. Das entspreche einer Quote von 0,22 Prozent. Von den trotz vollständiger Impfung Infizierten hätten 20 auf Intensivstationen behandelt werden müssen. «Die Anzahl der Impfdurchbrüche ist sehr, sehr gering», sagte Offen.

Bei der Frage der Auffrischungsimpfung halte sich Hamburg an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission, die derzeit nur eine Empfehlung für über 70-Jährige ausgesprochen hat. Die sogenannte Booster-Impfung werde bis Ende des Jahres allen Bewohnern von Pflegeeinrichtungen angeboten. Auch Pflegekräfte und medizinisches Personal sollten sich ein drittes Mal impfen lassen.

