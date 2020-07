Senatorin warnt vor Missachtung der Corona-Auflagen

Polizisten kontrollieren den Zugang zur Großen Freiheit an der Reeperbahn. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat erneut vor einer Missachtung der Corona-Auflagen in den Szene- und Feiervierteln der Stadt gewarnt. Mit Blick auf die teils dicht gedrängten Menschen in der Schanze oder auf dem Kiez sagte sie in einem Interview des «Hamburger Abendblatts» (Samstag): «Diese Sorglosigkeit ist nicht gut. Die Menschen nehmen in Kauf, nicht nur sich, sondern auch andere zu gefährden.» Das sei unsolidarisch. «Es gibt Menschen, die wegen der Auflagen vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, und es gibt andere Menschen, die diese Auflagen nicht ernst nehmen.»

Nachdem bislang nur zeitlich eng begrenzt einzelnen Kiosken und Gaststätten ein Alkoholverkauf untersagt wurde, um zu große Menschenansammlungen zu verhindern, drohen inzwischen härtere Maßnahmen. «Das heißt zum Beispiel, Alkoholverkaufsverbote durchzusetzen – entweder im Einzelfall oder per Allgemeinverfügung für ganze Straßenzüge», sagte die Senatorin.