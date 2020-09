Melanie Leonhard (SPD), Sozialsenatorin von Hamburg, gibt ein Pressestatement. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – In den Nordländern Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen ist Prostitution vom 15. September an unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Dies teilte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag mit. Das Vorgehen sei mit den anderen drei Bundesländern abgesprochen, sagte die Hamburger Senatorin.