Senatorin Leonhard: MSC/HHLA-Ergebnis wichtiger Schritt

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat das Ergebnis des Übernahmeangebots der Reederei MSC für den Hafenlogistiker HHLA als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer strategischen Partnerschaft gewertet. «Die weltgrößte Reederei bindet sich damit fest und langfristig an den Hamburger Hafen – die Einbindung in ein weiteres globales Netzwerk wird zusätzlichen Umschlag bringen und auch einen Beitrag für die Entwicklung des Hafens leisten», sagte Leonhard am Dienstag. «Das heutige Ergebnis bringt uns auf diesem Weg einen wichtigen Schritt weiter.»

MSC und die Stadt Hamburg verfügen mittlerweile über 92,3 Prozent des Hamburger Hafenlogistikers HHLA, wie MSC nach dem endgültigen Ablauf des Übernahmeangebots an die HHLA-Aktionäre in einer Pflichtmitteilung bekanntgab. Insgesamt verfügen die Stadt und MSC damit inzwischen über 69,43 Millionen HHLA-Aktien.

Leonhard wies darauf hin, dass es sich aus Sicht des Hamburger Senats um einem Zwischenschritt auf dem Weg zur geplanten Neuaufstellung der HHLA handelt. «Nun stehen weitere Schritte an, maßgeblich die Freigabe durch die Kartellbehörde, mit der wir aufgrund ausführlicher rechtlicher Prüfung im Vorfeld ohne Komplikationen rechnen, sowie die Befassung der Hamburgischen Bürgerschaft voraussichtlich ab Anfang kommenden Jahres.»