Senat will Geflüchtetenunterkünfte schaffen

Hamburg (dpa/lno) –

Der rot-grüne Hamburger Senat will mit der Reaktivierung einer alten Gesetzesregelung die Möglichkeit schaffen, leerstehende und ungenutzte Immobilien auch zwangsweise zur Unterbringung von Flüchtlingen nutzen zu können. Ein entsprechender Gesetzentwurf, der erneut eine vorübergehende und befristete Sicherstellung solcher Immobilien gegen Entschädigung vorsieht, soll in die Bürgerschaft eingebracht werden, wie der Senat am Dienstag im Anschluss an seine Sitzung mitteilte.

Die Regelung im Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung war 2015 auf dem Hoch der Flüchtlingskrise geschaffen worden und 2017 ausgelaufen. Sie soll den Angaben zufolge nun zunächst bis März 2026 befristet werden.

«Damals wie heute soll die rechtliche Handlungsfähigkeit der verantwortlichen Behörden gesichert werden, um den staatlichen Schutzauftrag gewährleisten zu können und Obdachlosigkeit für schutzsuchende Menschen in jedem Fall zu verhindern, wenn die Platzkapazitäten nicht mehr schnell genug ausgeweitet oder wegfallende Plätze nicht rechtzeitig ersetzt werden können», teilte die Innenbehörde mit.

Angesichts ausgeschöpfter Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen hatte die Sozialbehörde am Montag bereits die Bezirke auf Notmaßnahmen vorbereitet – unter anderem auf die Unterbringung von Geflüchteten in Zelten in öffentlichen Parks und auf Festplätzen.