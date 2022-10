Senat verlängert Corona-Eindämmungsverordnung erneut

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Senat hat die Corona-Eindämmungsverordnung erneut verlängert. Sie gelte unverändert bis Ende November weiter, teilte die Gesundheitsbehörde am Freitag mit. Dann werde erneut geprüft, ob eine Anpassung der Maßnahmen erforderlich ist. Bislang gebe es keine erheblichen Veränderungen im Infektionsgeschehen, die eine Anpassung oder Ausweitung der bestehenden Maßnahmen begründen würden. Die 78. Eindämmungsverordnung tritt am Samstag in Kraft. Insgesamt gibt es nur noch wenige Einschränkungen wie eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, in Arztpraxen sowie in Krankenhäusern. Auch müssen sich Infizierte weiter unverzüglich für fünf Tage isolieren.