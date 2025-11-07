Senat stellt über drei Millionen Euro für 900 Bäume bereit

Mehr Grün in der Stadt ist das Ziel des Senats. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Senat stellt 3,25 Millionen Euro zusätzlich für neue Straßenbäume bereit. Diese stammen einer Mitteilung des Senats zufolge aus den Mitteln der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA).

Normalerweise stünden pro Jahr 500.000 Euro für neue Straßenbäume zur Verfügung. Die durch die 3,25 Millionen Euro ermöglichten 900 neuen Bäume sollen in diesem Herbst und im kommenden Frühjahr gepflanzt werden. Insgesamt gebe es laut Senat rund 230.000 Straßenbäume im Stadtgebiet.

Bei den neuen Bäumen werde darauf geachtet, dass diese besonders resistent gegen Trockenheit und Hitze seien. Aber auch traditionelle Bäume wie Eiche, Linde und Ahorn würden gepflanzt werden.