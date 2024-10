Senat senkt Fachkraftquote in Pflegeheimen

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts des Fachkräftemangels und deshalb bereits geschlossener Pflegeheime hat Hamburgs rot-grüner Senat die in den Einrichtungen bislang vorgeschriebene Fachkraftquote von 50 Prozent gesenkt. So können vom 1. November an Pflegeheime, die in den vergangenen zwölf Monaten eine gute Betreuungsqualität erreicht haben, die Quote auf 40 Prozent senken, wie die Sozialbehörde mitteilte.

Stellten die Landesverbände der Pflegekassen ein hohes Qualitätsniveau fest, entfalle die bisherige Vorgabe, dass unabhängig von der tatsächlich erreichten Pflegequalität in den Einrichtungen 50 Prozent des Pflege- und Betreuungspersonals dreijährig ausgebildete Fachkräfte sein müssen. Die Neuregelung gilt den Angaben zufolge zunächst nur für rund ein Drittel der 142 stationären Pflegeeinrichtungen, die aktuell die Vorgaben erreichen.