Senat sagt Winterdom wegen Corona-Pandemie ab

Blick auf Aufbauarbeiten für den Winterdom im vergangenen Jahr. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hansestadt Hamburg hat den Winterdom wegen der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. Es sei in den vergangenen Tagen ja schon durchgeklungen, «dass die Wahrscheinlichkeit, eine solche große Veranstaltung (…) durchzuführen, bei dieser starken Infektionsdynamik nicht vertretbar wäre», sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag nach einer Sondersitzung des Senats. «Deswegen haben wir heute das so entschieden.» Am Freitag war die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Hamburg mit 360 auf einen Rekordwert gestiegen.