Senat: Neue Verordnung mit Ausgangsbeschränkung

Ein Mann geht in der Innenstadt an einem Schild mit der Aufschrift „Maskenpflicht“ vorbei. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Senat hat am Donnerstagnachmittag die «Achtunddreißigste Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung» veröffentlicht. Damit kann auch die darin enthaltene nächtliche Ausgangsbeschränkung wie geplant am Karfreitag erstmals in Kraft treten. Laut Verordnung ist in Hamburg «der Aufenthalt von Personen außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft und dem jeweils dazugehörigen befriedeten Besitztum (…) von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags untersagt».

Ausnahmen werden aber beispielsweise zur «Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum», die Berufsausübung, die «unaufschiebbare Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger», die «Begleitung Sterbender», die Versorgung von Tieren oder «ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Zwecken» gewährt. Auch ist es erlaubt, sich nach 21.00 Uhr «zur körperlichen Bewegung, nicht jedoch in Sportanlagen, oder zum Ausführen von Tieren außerhalb einer Wohnung» aufzuhalten. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Achtunddreißigste Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung