Senat legt Entwurf für Doppelhaushalt 2023/24 vor

Hamburg (dpa/lno) –

Der rot-grüne Hamburger Senat geht in den kommenden beiden Jahren von Ausgaben für die Stadt in Höhe von mehr als 37 Milliarden Euro aus. Das sieht der Senatsentwurf für den Doppelhaushalt 2023/24 vor, den Bürgermeister Peter Tschentscher und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) am Donnerstag nach dreitätigen Beratungen vorlegten. Für das kommende Jahr sind Ausgaben von knapp 18,3 Milliarden vorgesehen, für 2024 gut 18,8 Milliarden Euro. Damit würden das Haushaltsvolumen im Vergleich zum laufenden Jahr trotz Wegfalls der Corona-Notfinanzierungen um rund 600 Millionen Euro steigen.

Hamburg sei stark in die Pandemie hineingegangen und habe sie deshalb auch gut bewältigt, sagte Tschentscher. Mittlerweile seien die Steuereinnahmen wieder auf Vorkrisenniveau. Weitergeholfen hätten bei den Haushaltsplanungen auch Dividendenzahlungen aus der städtischen Beteiligung an Hapag-Lloyd.

Für beide Jahre ist eine nach der Schuldenbremse mögliche Kreditaufnahme von insgesamt 285 Millionen Euro geplant. Der Schuldenstand im Kernhaushalt soll damit bis Ende 2024 auf 28,2 Milliarden Euro steigen. Im Worst-Case-Szenario waren wegen der Corona-Krise ursprünglich 33 Milliarden Euro befürchtet worden.

«Mit dem jetzt vorgelegten Doppelhaushalt werden insgesamt über vier Milliarden Euro neue Investitionen finanziert – in Schulen, Straßen, Brücken, den Ausbau des Schnellbahnnetzes, den Hafen und vieles mehr», sagte Tschentscher. Auch die Finanzierung des Personals in den Bezirken und bei der Polizei solle gestärkt werden.

Für einen Defizitausgleich bei den Personalkosten der Bezirke sind allein bis 2027 bis zu 90 Millionen Euro vorgesehen. Einen ähnlichen Ausgleich soll es bei den personalintensiven Behörden wie Schul-, Innen- und Justizbehörde geben. «Denn bürgernahe Verwaltung und innere Sicherheit stehen bei uns an oberster Stelle», sagte Tschentscher.

Dass man die Personalkostendefizite jetzt «vernünftig ausfinanzieren» könne, heiße aber nicht, «dass jetzt für neue Personalwünsche Raum ist», betonte Dressel, der wegen einer Corona-Infektion per Video aus der Corona-Home-Office zugeschaltet wurde. «Deshalb haben wir auch die Personalkostenbremse beschlossen.» Es könne nicht sein, dass das städtische Personal schneller wachse als die Bevölkerung, «sondern wir wollen einen Gleichklang haben».

Dressel sprach von einem soliden Haushaltsentwurf, der «die Grundfunktionen der Stadt in schwierigen Zeiten» sichere. Die Folgen der Corona-Pandemie und die neuen Unsicherheiten infolge des Ukraine-Kriegs erforderten sowohl «strikte Ausgabendisziplin als auch gezielte Investitionen in die Handlungsfähigkeit der Stadt.»

Kritik seitens der Opposition, dass auch im neuen Haushaltsentwurf wieder sogenannte globale Minderkosten in Höhe von drei Prozent eingeplant seien, die die Behörden einsparen sollten, wies Tschentscher zurück. Die globalen Minderkosten seien «sozusagen der Rotstift» und der Auftrag an die Behörden, sparsam mit den Mitteln umzugehen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass das die Ausgabendisziplin stärke.

Die dreitägige Klausur des rot-grünen Senats sei in guter Atmosphäre verlaufen. «Es gab überhaupt keinen Streit. Wir haben eine sehr einvernehmliche Haushaltsberatung gehabt», sagte Tschentscher. Der Senatsentwurf soll im September in die Bürgerschaft eingebracht werden. Im Dezember will die Bürgerschaft den Haushalt beschließen.