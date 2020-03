Senat: Hamburgs Schulen und Kitas von Montag an geschlossen

Hamburg (dpa/lno) – Schulen und Kitas in Hamburg bleiben von Montag an für zwei Wochen geschlossen. Außerdem wird der Regelbetrieb in den Kitas und Hochschulen eingestellt. Das beschloss der Senat am Freitag auf einer Sondersitzung, wie Bürgermeister Peter Tschentscher im Anschluss mitteilte. Betroffen sind von der Maßnahme rund 300 000 Kinder und Jugendliche. Damit soll die rasche Ausbreitung des neuartigen Coronavirus möglichst eingedämmt werden. Die Schulferien werden bis zum 29. März verlängert. «Wir wollen Kollateralschäden vermeiden, die unnötig sind», sagte Tschentscher dazu. Hamburg ist das zwölfte Bundesland mit flächendeckenden Schulschließungen.

In Hamburg gibt es insgesamt 412 allgemeinbildende Schulen, davon 75 Privatschulen. Sie werden im laufenden Schuljahr von knapp 200 000 Schülerinnen und Schülern besucht. An den 31 staatlichen berufsbildenden Schulen lernen und arbeiten knapp 50 000 Schüler. Hinzukommen rund 9600 Kinder in Vorschulklassen, die im Sommer in die Grundschule eingeschult werden sollen. Insgesamt werden in Hamburgs Kitas, Kindertagespflege und Vorschulklassenden rund 90 000 Kinder betreut.

Ursprünglich war geplant, zum Schulstart nach den Ferien nur die aus Risikogebieten heimkommenden Rückkehrer für zunächst zwei Wochen vom Schulunterricht und der Kita-Betreuung auszuschließen, und zwar sowohl Schüler und Kita-Kinder wie auch die Beschäftigten und Mitarbeiter der Einrichtungen.