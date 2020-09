Senat fordert erneut Senkung der Grenze bei Mieterhöhungen

Dorothee Stapelfeldt (SPD), Senatorin für Stadtentwicklung von Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs rot-grüner Senat hat den Bund erneut zu einer Begrenzung der Mietsteigerungen in Deutschland aufgefordert. So sollten die Mieten statt um 20 nur noch um 10 Prozent in drei Jahren steigen dürfen, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde der Bürgerschaft. Der Senat habe dazu bereits vor rund einem Jahr eine Bundesratsinitiative gestartet, sei aber noch nicht bei allen Bundesländern durchgedrungen, räumte die Senatorin ein. Dabei «wäre das ein riesig großer Schritt für die Mieterinnen und Mieter in Deutschland».

In Hamburg nehme der Senat den Schutz der Mieter sehr ernst. So lägen die durchschnittlichen Kaltmieten bei der städtischen Wohnungsgesellschaft Saga bei 6,71 Euro pro Quadratmeter, bei den Genossenschaften bei rund 6,90 Euro. Allein 2019 seien 3700 öffentlich geförderte Wohnungen fertiggestellt worden. Stapelfeldt verteidigte die Verlängerung der als unwirksam kritisierten Mietpreisbremse im Juni um fünf Jahre. Durch die beschlossenen Veränderungen werde sie nun besser funktionieren.

Stapelfeldt erneuerte das Ziel von jährlich 10 000 Baugenehmigungen für neue Wohnungen, die Zahl der neuen Sozialwohnungen solle auf 4000 pro Jahr steigen. Die Senatorin wies auch darauf hin, dass Hamburg im vergangenen Jahr auf 100 000 Einwohner gerechnet 192 öffentlich geförderte Wohnungen gebaut habe. Das sei bundesweit Platz eins, gefolgt von Bayern und Berlin mit 49 Wohnungen.

Die Bürgerschaft befasste sich auf Anmeldung der Linken mit dem Wohnungsmarkt. Noch bis zum 19. Oktober sammeln in der Hansestadt zwei Volksinitiativen Unterschriften unter dem Motto «Keine Profite mit Boden & Miete». Sie wollen erreichen, dass der Verkauf städtischer Flächen unterbunden und der Bau preisgünstiger Wohnungen angekurbelt wird.

Tagesordnung