Senat entscheidet über mehr Zuschauer für HSV im DFB-Pokal

Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Senat entscheidet am Dienstag über eine vorzeitige Lockerung der Zuschauerbegrenzung beim Spiel des HSV gegen den Ligarivalen Karlsruher SC im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das hat Sportstaatsrat Christoph Holstein am Montag angekündigt. Es geht um die Frage, ob das Spiel am 2. März im Volksparkstadion trotz noch geltender Corona-Regeln bereits vor 25.000 Zuschauern stattfinden kann. Nach den Beschlüssen der letzten Ministerprtäsidentenkonferenz wäre dies eigentlich erst ab dem 4. März möglich. Bis dahin sind in den Fußball-Arenen von HSV und FC St. Pauli eigentlich nur 10.000 Zuschauer erlaubt. Im Senat gebe es «das aufrichtige Bemühen», dem HSV mehr Zuschauer zu gestatten, sagte Holstein.

Weitere Themen der Senatssitzung sind neben der aktuellen Corona-Lage die Quartiers- und Flächenentwicklung in Wilhelmsburg und ein neuer 300.000 Euro-Fonds für Hamburgs Medienbildung.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-229581/2

Regeln für den Sport unter Corona-Bedingungen