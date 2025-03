Semm als Old Shatterhand zurück bei Karl-May-Spielen

Bastian Semm übernimmt bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg erneut die Rolle des Old Shatterhand. (Archivfoto) Jonas Walzberg/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Das Ensemble der Karl-May-Spiele in diesem Sommer in Bad Segeberg ist komplett. Nach einem Jahr Pause spielt Bastian Semm wieder Old Shatterhand und reitet mit Alexander Klaws in der Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou durch die Arena am Kalkberg. Die Proben für die geplanten 72 Aufführungen des Stücks «Halbblut» starten in achteinhalb Wochen, wie die Veranstalter am Vormittag ankündigten.

Das erste Mal in Bad Segeberg dabei ist der aus

der «Heute-Show» des ZDF bekannte Alexis Kara. Er spielt den Quacksalber Dr. Jefferson Hartley. Auch Musicaldarstellerin Alina Arenz übernimmt das erste Mal eine Rolle in der 7.500 Plätze bietenden Arena. Sie spielt die Kellnerin

Sally Ann.

Titelrolle

Die Titelrolle des «Halbbluts», den zwischen den Völkern und Kulturen hin- und hergerissenen Krieger Ik Senanda («Böse Schlange»), spielt Sascha Hödl. Der Österreicher tritt das siebte Mal in Bad Segeberg auf. Dustin Semmelrogge ist das dritte Mal dabei und übernimmt die Rolle des zwielichtigen Vorarbeiters Jeremy Swan, Chef der Eisenbahner auf einer Baustelle.

Der seit 1987 zum Ensemble gehörende Joshy Peters spielt den blutdürstigen Comanchenhäuptling Tokvi-Kava («Schwarzer Mustang»). Harald P. Wieczorek ist 46 Jahre nach seinem ersten Auftritt in seiner letzten Saison als Goldsucher «Majestät» zu sehen.

Bereits bekannt war, dass Sonja Kirchberger und Francis Fulton-Smith in Bad Segeberg ein Gangsterpaar verkörpern, das zu Gegenspielern der Helden Winnetou und Old Shatterhand wird.

Premiere ist am 28. Juni

Die Proben unter Leitung von Regisseur Nicolas König beginnen am 26. Mai. Premiere ist am 28. Juni. Die Vorstellungen laufen bis zum 7. September donnerstags bis samstags ab 15 Uhr und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Im vorigen Jahr endete die Saison («Winnetou II – Ribanna und Old Firehand») mit dem Rekord von mehr als 445.000 Besuchern.