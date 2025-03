Selke und der HSV-Vertrag: Bald Klarheit?

Hamburg (dpa) –

Die Zukunft von Davie Selke beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV soll bis Mitte April geklärt sein. Nach «Bild»-Informationen soll bis zum Braunschweig-Spiele am 11. April eine Entscheidung fallen. Es geht wohl um die Laufzeit des im Sommer endendenden Vertrages. Der Stürmer denkt an einen Dreijahresvertrag, der HSV favorisiert eher eine Laufzeit von zwei Jahren. Seit heute absolviert der Aufstiegskandidat bis Mittwoch ein Kurz-Trainingslager auf Mallorca. Selke (30) will in Hamburg bleiben, sein Trainer will ihn halten – doch die Vertragsverlängerung ist alles andere als sicher. «Es ist in beide Richtungen offen – leider», sagte Selke nach dem 0:0 des HSV gegen die SV Elversberg am Freitagabend im Volksparkstadion.

Zeitfenster gesetzt

Selke machte klar: «Ich habe mir schon auch ein Zeitfenster gesetzt und irgendwann wird es von mir eine Entscheidung geben.» Genau definieren wollte der 30-Jährige seinen Zeithorizont allerdings nicht – nun scheint er gefunden.

Vor dem Anpfiff hatte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz (62) laut «Hamburger Abendblatt» Einblick in die Verhandlungen gegeben. «Wir sind in guten, aber ein bisschen zähen Verhandlungen. Ich glaube, wir kommen zu Potte.»

Das hofft auch Merlin Polzin (34). Nach dem Abpfiff sagte der junge HSV-Cheftrainer: «Davie gibt jeden Tag alles für den HSV. Wenn man ihn nach dem Spiel mit einem Puls von gefühlt 250 fragt, ist das wahrscheinlich nicht der beste Moment.»