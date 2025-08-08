Selke mit erstem Tor für neuen Club aus der Türkei

Hamburg (dpa) –

Der frühere HSV-Angreifer Davie Selke ist nach dem Wechsel in die Türkei für seinen ersten Pflichtspieltreffer im Trikot des Istanbuler Fußballclubs Basaksehir FK gefeiert worden. Der 30-Jährige erzielte in seinem zweiten Pflichtspiel das Tor zum 3:1-Endstand in der Qualifikation zur Conference League beim norwegischen Club Viking Stavanger. Bei Instagram schrieb Selke, dass er «glücklich» darüber sei.

Der frühere Bundesligaspieler erhielt in der Nachspielzeit auf Höhe der Mittellinie einen langen Pass, sprintete alleine auf das Tor des Gegners zu, umkurvte den Torwart und vollendete. Anschließend wurde er von seinen Mitspielern kräftig gefeiert. Das Rückspiel steht am Mittwoch kommender Woche an.

Nach dem Aufstieg des Hamburger SV in die Bundesliga, an dem Selke maßgeblichen Anteil hatte, verzichtete der Torschützenkönig der abgelaufenen Zweitliga-Saison auf die erste Liga und wechselte zum Leidwesen einiger HSV-Fans in die Türkei. Dort unterschrieb er einen Vertrag über zwei Jahre bis Ende Juni 2027 mit einer Option für eine weitere Saison.

Der frühere U21-Nationalspieler absolvierte für den 1. FC Köln, Hertha BSC, Werder Bremen und RB Leipzig insgesamt 238 Bundesliga-Partien.