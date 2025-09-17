SEK stürmt Wohnungen in Hamburg – Luxuswagen beschlagnahmt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei Hamburg hat am frühen Morgen vier Objekte in Hamburg und Barsbüttel (Kreis Stormarn) gestürmt. Hintergrund der Razzia war ein Raub, der sich Mitte August in Billstedt ereignet hatte, teilte die Polizei mit. Auch in den Hamburger Stadtteilen Horn und Billstedt wurden Anschriften durchsucht. Die Beamten konnten unter anderem den hochmotorisierten Sportwagen sicherstellen, der im August gestohlen worden war. Ob es auch Festnahmen gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.