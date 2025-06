SEK stürmt Reihenhaus in Hamburg und findet Waffe

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat in Hamburg ein Reihenhaus gestürmt, weil der Verdacht einer Freiheitsberaubung bestand. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein Mann die Einsatzkräfte alarmiert, weil ihn ein anderer Mann in dem Haus im Stadtteil Billstedt festgehalten habe. Dieser habe auch eine Waffe.

Daraufhin drangen Spezialeinsatzkräfte am Mittag in das Haus ein, so der Sprecher. Die Beamten trafen demnach einen 28-jährigen Mann an und fanden auch eine Waffe. Befragungen und Ermittlungen laufen den Angaben zufolge noch. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.