SEK-Einsatz nach Schüssen vom Balkon

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg-Barmbek hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei die Wohnung eines 28-Jährigen gestürmt. Der Mann hatte zuvor nach Angaben von Zeugen am Dienstagnachmittag mehrere Schüsse von seinem Balkon aus abgefeuert. In der Wohnung hätten die Beamten mehrere Softair- und Schreckschusswaffen sichergestellt, sagte ein Sprecher. Es sei davon auszugehen, dass auch die Schüsse auf dem Balkon aus solchen Waffen abgefeuert worden seien. Warum der Mann geschossen habe, sei nicht bekannt. Der 28-Jährige sei zunächst auf ein Polizeirevier gebracht und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden.