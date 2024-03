SEK-Einsatz in Geesthacht: Mann bedroht seine Familie

Geesthacht (dpa/lno) –

Ein Mann hat in einem Wohnhaus in Geesthacht (Herzogtum Lauenburg) seine Eltern angegriffen und dabei seinen Vater leicht verletzt. Er sei während der Auseinandersetzung am Dienstagabend in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Er hatte einen Schlaggegenstand bei sich.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den Mann nach einem knapp fünfstündigen Einsatz in Gewahrsam. Er wurde in ein Krankenhaus eingewiesen.