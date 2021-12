Seit 2007 in Wolfsburg: Manager Fliegauf verlängert erneut

Wolfsburgs Manager Karl-Heinz (Charly) Fliegauf verfolgt ein Spiel. Foto: picture alliance/Silas Stein/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Karl-Heinz Fliegauf bleibt für weitere zwei Jahre Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys Wolfsburg. Das gab der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekannt. Der 61-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2024.

Fliegauf kam bereits 2007 nach Wolfsburg, als der Club noch in der zweiten Liga spielte. Der in Peiting geborene Oberbayer ist mittlerweile einer der einflussreichsten und prägendsten Manager der DEL. Mit den Grizzlys erreichte er vier Mal das Playoff-Endspiel um die deutsche Meisterschaft, zuletzt im Mai dieses Jahres.

«Ich bin sehr froh und stolz, dass mir weiterhin dieses uneingeschränkte Vertrauen entgegengebracht wird», sagte Fliegauf. «Das Wolfsburger Eishockey soll auch in Zukunft eine tragende Rolle in der DEL spielen und im Konzert der großen Clubs mitmischen. Nach vier Vizemeisterschaften ist der große Traum natürlich, am Ende einer Saison einmal ganz oben zu stehen und den Titelgewinn zu feiern.»

© dpa-infocom, dpa:211223-99-490980/2

Mitteilung der Grizzlys Wolfsburg