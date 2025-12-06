Seil reißt beim Abschleppen – zwei Menschen in Lebensgefahr

Zwei Menschen werden bei einem Verkehrsunfall auf der A210 lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rendsburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 210 bei Rendsburg sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden eine 43-jährige Frau und ihr 45-jähriger Beifahrer am Freitagabend abgeschleppt, als ein weiteres Fahrzeug von hinten auffuhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge riss das Abschleppseil während der Fahrt, weshalb das Abschleppfahrzeug eine plötzliche Bremsung ausführte. Ein dahinter fahrender 29-Jähriger prallte daraufhin mit hoher Geschwindigkeit auf das Gespann. Der 29-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die 72-jährige Fahrerin des Abschleppfahrzeugs erlitt durch den Unfall einen Schock.