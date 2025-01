Seidler erneut Bundestagskandidat des SSW

Schleswig (dpa) –

Der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler ist Spitzenkandidat des SSW für die Bundestagswahl am 23. Februar. Mit großer Mehrheit wählte ein Landesparteitag ihn am Vormittag in Schleswig auf Listenplatz eins der Landesliste. Seidler erhielt 104 Ja-Stimmen. Zwei Delegierte stimmten gegen ihn.

Der SSW ist als Vertretung der dänischen und friesischen Minderheit in Schleswig-Holstein von der Fünf-Prozent-Hürde befreit. Dies gilt nicht nur für Landtags-, sondern auch für Bundestagswahlen.

Seidler war 2021 als erster SSW-Politiker in den Bundestag eingezogen. «Es wäre das zweite Mal, dass der SSW in den Bundestag einzieht», sagte Seidler mit Blick auf die Neuwahl. Vielleicht sei dann sogar ein zweites Mandat möglich. «Aber wir bleiben bodenständig und fokussiert.»