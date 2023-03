«Sehr viel kaputtgegangen»: Hannover ruft Abstiegskampf aus

Braunschweig (dpa/lni) –

Spieler und Trainer von Hannover 96 haben nach der 0:1-Derby-Niederlage bei Eintracht Braunschweig den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga ausgerufen und schonungslose Kritik an den Auftritten der vergangenen Wochen geübt. «Wir sind rein rechnerisch noch nicht gerettet. Wir brauchen Punkte und müssen uns am Riemen reißen», sagte Torwart Ron-Robert Zieler am Sonntag.

Die 96er standen nach der Hinrunde noch auf Platz fünf der Tabelle, haben nach acht Rückrunden-Spielen ohne Sieg aber jetzt nur noch sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz und den ersten direkten Abstiegsrang.

«Ich habe das Gefühl: Nach fünfeinhalb Monaten, in denen wir brutal viel investiert und eine wirklich ordentliche Vorrunde gespielt haben, ist mit dieser Niederlage heute sehr viel kaputtgegangen», sagte Trainer Stefan Leitl. «Ich hätte mir gewünscht, dass sich mehr Spieler in eine mentale Verfassung bringen, um dieses Spiel zu spielen und anzunehmen. Mit vier Spielern wird es in der 2. Bundesliga schwierig, ein Spiel zu gewinnen.»