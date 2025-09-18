Segler vor Fehmarn gerettet

Fehmarn (dpa/lno) –

Westlich der Ostseeinsel Fehmarn haben Freiwillige der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) einen Segler aus Seenot gerettet. Wegen eines Ruderschadens sei das Boot des Mannes bei Windstärke sechs bis sieben und bis zu eineinhalb Meter hohen Wellen manövrierunfähig auf eine vielbefahrene Seeschifffahrtsstraße zugetrieben, teilte die DGzRS mit. Rettungskräfte von der Station Fehmarn nahmen das havarierte Boot in Schlepp und brachten es sicher in den Hafen.