Segler stürzt auf Boot und muss an Land gebracht werden

Laboe/Kiel (dpa/lno) –

Seenotretter haben am Montag einen schwer verletzten Segler von einem Boot in der Kieler Förde retten müssen. Der Mann war beim Segeln auf den Rücken gestürzt und klagte über starke Schmerzen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Daraufhin habe ein Boot der Marine mit einem Notarzt übergesetzt und den 40-Jährigen bis zum Eintreffen der Seenotretter versorgt. Diese brachten den Verletzten an Land, wo er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Seine zwei Mitsegler blieben auf dem Segelschiff.