Segler Hunger und Jess bei Kieler Woche vor Rekord

Kiel (dpa/lno) – Der zweimalige Olympia-Teilnehmer Wolfgang Hunger und sein Vorschoter Holger Jess haben am dritten Segeltag der 126. Kieler Woche den Grundstein zu einem Rekord gelegt. Der Steuermann aus Strande und sein langjähriger Segelpartner aus Eckernförde starten am Dienstag als Spitzenreiter mit dem komfortablen Vorsprung von 13 Punkten ins Finale der 505er-Klasse. Der 60-jährige Hunger kann mit Jess in den zwei ausstehenden Rennen seinen 23. Kieler-Woche-Titel gewinnen.

Auch der dritte Wettfahrttag mit strengen Corona-Auflagen und ohne Publikum verlief sportlich reibungslos. Bei guten Windbedingungen und Sonne konnten alle geplanten Rennen stattfinden. Rund 1500 Aktive sind in der ersten Hälfte der neuntägigen Regattaserie mit den internationalen Klassen und der deutschen Seesegel-Meisterschaft am Start. In sechs von zehn internationalen Klassen führen deutsche Segler die Felder an.

Die Seesegel-Meisterschaft der sogenannten «Big Boats» machen die deutschen Teams unter sich aus. «In der großen Klasse ORC I und II verteidigte Axel Seehafers «Sportsfreund» vom Paderborner Yacht-Club mit Steuermann Gordon Nickel die Führung vor Michael Berghorns Kieler «Halbtrocken 4.5» und Jens Kuphals «Intermezzo» (Berlin). In Meisterklasse ORC III liefern sich die Crews auf der Kieler «Immac Fram» und der Flensburger «Halbtrocken» ein spannendes Titelduell.

Nach dem Wechseltag am Mittwoch mit der Abreise der internationalen Klassen übernehmen am Donnerstag die Olympia-Segler das Kommando in Kiel. 56 Mitglieder des German Sailing Teams haben Titelchancen.

126. Kieler Woche