Ratzeburg (dpa/lno) –

Ein Segler auf dem Ratzeburger See wird vermisst. Nach dem etwa 79 Jahre alten Mann werde seit Samstagmittag bisher vergeblich gesucht, sagte ein Polizeisprecher in Lübeck zu entsprechenden Medienberichten. Das Boot sei ohne den Mann entdeckt worden. Am Samstag hätten die Seenotretter bis zum Einsatz der Dunkelheit gesucht. Am Sonntag habe die Suche aufgrund des Wetters abgebrochen werden müssen.