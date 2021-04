Segelsieg für Weltmeister Philipp Buhl in Portugal

Philipp Buhl in Aktion. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Vilamoura (dpa/lno) – Weltmeister Philipp Buhl hat die kontinentale Olympia-Qualifikation der Lasersegler in Vilamoura/Portugal gewonnen. Der längst für Tokio qualifizierte Sonthofener setzte sich beim Finale am Samstag mit einem Punkt Vorsprung vor dem fünfmaligen olympischen Medaillengewinner und Doppel-Olympiasieger Robert Scheidt aus Brasilien durch. Buhls Fazit nach der Galavorstellung im Feld von 139 Startern aus 44 Ländern: «Bis auf Australien und Neuseeland war die komplette Weltspitze am Start. Ich konnte gute Erkenntnisse sammeln, Selbstbewusstsein tanken und im Olympia-Jahr Eindruck hinterlassen.»

Der Spanier Joel Rodriguez Perez und der Niederländer Duko Bos sicherten für ihre Nationen die letzten beiden europäischen Laser-Startplätze. Bei den Laser-Radial-Seglerinnen setzte sich in Abwesenheit der niederländischen Olympiasiegerin Marit Bouwmeester die dänische Weltmeisterin Anne-Marie Rindom durch. Shai Kakon (Israel) und Carolina João (Portugal) holten die letzten beiden europäischen Olympia-Fahrkarten in der Einhandjolle für Frauen. Die für Olympia qualifizierte Svenja Weger vom Potsdamer Yacht Club kam nicht über Platz 47 hinaus.

