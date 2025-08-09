Segelschulschiff «Gorch Fock» startet Ausbildungsreise

Noch ohne gesetzte Segel in der Kieler Förde: Die «Gorch Fock» läuft zur Ausbildungsfahrt aus. Frank Molter/dpa

Kiel (dpa) –

Bei Sonnenschein und einer leichten Brise ist das Segelschulschiff der Deutschen Marine, «Gorch Fock», aus dem Kieler Hafen zu einer Ausbildungsfahrt aufgebrochen. Bei der Spätsommerreise mit besonderem Auftrag und Zwischenhalt in Bremerhaven geht es nach Angaben der Marine nicht nur um die Ausbildung von Offiziersanwärtern, sondern auch um die Anwerbung von Nachwuchs.

30 Jugendliche seien auf der Fahrt von Kiel nach Bremerhaven im Rahmen der «Bundeswehr Discovery Days» dabei, hatte die Marine angekündigt. In Bremerhaven werde die «Gorch Fock» an der «Sail 2025» teilnehmen. Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier habe seinen Besuch angekündigt.

Anschließend soll die Bark nach Amsterdam fahren, um an der dortigen «Sail» und am 750-jährigen Stadtjubiläum teilzunehmen. Dort sollen 60 Jugendliche als Teil des Projekts «Meer. Gorch Fock. Erleben» an Bord kommen und bis Wilhelmshaven mitsegeln. Das Schulschiff werde zusammen mit Einheiten der Einsatzflottille 2 erneut für die Nachwuchsgewinnung eingesetzt.

Anschließend steht eine Ausbildungsfahrt an. In Edinburgh (Schottland) gehen 75 Offizieranwärter des Militärfachlichen Dienstes an Bord. Für den 14. September ist die Ankunft in Flensburg geplant. Dort beteilige sich die Marine zum «Tag des Denkmals» mit einem «Open Ship» an der Marineschule Mürwik und auf der «Gorch Fock». Am 16. September soll der Segler seinen Liegeplatz in Kiel wieder erreichen.