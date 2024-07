Segelprofi Boris Herrmann für Hamburger Bewerbung

Hamburg (dpa/lno) –

Profisegler Boris Herrmann würde die Olympischen Spiele gerne in seiner Heimatstadt Hamburg sehen. «Ich glaube an die tolle Wirkung von solchen Sportveranstaltungen», sagte der 43-Jährige bei NDR 90,3.

In der vergangenen Woche hatte sich das Bundeskabinett für eine deutsche Olympiabewerbung für die Spiele 2040 ausgesprochen. Die aktuellen Spiele in Paris würden zeigen, welche Kraft Olympische Spiele entfalten können. «Ich sehe da eine ganz positive Entwicklung bei Olympia», sagte Herrmann: «So, wie das jetzt in Frankreich gemacht wird, ist das noch mal ein großer Schritt nach vorne gegenüber anderen Olympischen Spielen. Und warum nicht auch in Deutschland oder in Hamburg?»

Hamburg hatte eine Bewerbung für die Spiele 2024 gestartet, die aber bei einem Volksentscheid 2015 kassiert worden war.