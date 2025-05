Segelmast fällt auf Frau – Rettungshubschrauber im Einsatz

Brunsbüttel (dpa/lno) –

An der Schleuse in Brunsbüttel (Landkreis Dithmarschen) kam es zu einer Kollision zwischen einem Segelschiff und einer Jacht. Dabei brach der Mast des Seglers ab und verletzte eine 55-jährige Frau, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, hieß es weiter.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei noch nicht klar. Nach dem Zusammenstoß wurde die Jacht in den nahegelegenen Hafen gebracht. Das Segelschiff, ohne seinen Mast nun fahruntüchtig, musste geborgen werden, so die Polizei.