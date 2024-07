Segelflugzeug muss auf Feld notlanden

Bad Gandersheim (dpa/lni) –

Wegen eines Motorschadens hat ein Segelflugzeug im Landkreis Northeim auf einem Feld notlanden müssen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag in der Nähe der Ortschaft Bentierode. Zeugen riefen die Polizei, als sie das motorisierte Segelflugzeug dabei beobachteten, wie es so tief flog, dass es beinahe die Baumgipfel eines nahegelegenen Waldes berührte. Eine Funkstreifenbesatzung fand das auf dem Feld notgelandete Flugzeug. Die beiden Insassen verletzten sich nicht, allerdings sei das Fahrwerk etwas beschädigt worden, hieß es. Laut Pilot war ein Motorschaden während des Flugs der Grund für die Notlandung.