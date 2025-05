In Hamburg-Rothenburgsort hat in der Nacht ein Segelboot Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte von einer Brücke. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In der Nacht zum Donnerstag ist auf dem Billekanal in Hamburg-Rothenburgsort ein Segelboot in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde der Brand gegen 3.15 Uhr gemeldet.

Ein Löschboot konnte den Angaben zufolge zunächst nicht zum Einsatzort gelangen. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen daher von einer nahegelegenen Brücke aus. Der Brand konnte so gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.