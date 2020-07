Segel-Bundesliga gestartet: OneKiel gewinnt erste Runde

Kiel (dpa) – Nach mehreren Absagen in Folge der Corona-Pandemie ist die Segel-Bundesliga an diesem Wochenende in ihre achte Saison gestartet. Erst- und Zweitligisten trafen sich zur Eröffnung im Kampf um die deutsche Vereinsmeisterschaft auf dem Trainingsrevier des German Sailing Teams vor Kiel-Schilksee.

Nach dem ersten Ostsee-Kräftemessen der Erstligisten haben die Lokalmatadoren vom Verein OneKiel die Tabellenführung vor dem Segel- und Motorboot Club Überlingen und dem Wassersportverein Hemelingen aus Bremen übernommen. Auf Platz vier segelten die Rekordmeister vom Norddeutschen Regatta Verein aus Hamburg. Die Berliner Titelverteidiger vom Verein Seglerhaus am Wannsee belegten zum Auftakt den neuen Rang.

Bester Zweitliga-Club war beim Auftakt im Norden der Bodensee-Yacht-Club Überlingen vor dem Hamburger Segel-Club, dem Mühlenberger Segel-Club und dem Kieler Yacht-Club. Das nächste lange Liga-Wochenende ist vom 28. bis 30. August auf dem Wannsee geplant. Die verkürzte Liga-Saison endet vom 8. bis 10. Oktober mit dem Finale auf der Hamburger Außenalster.

Segel-Bundesliga