Seenotretter suchen vermissten Schlauchbootfahrer

Das Seenotrettungsboot «Gillis Gullbranson». Seenotretter suchen in der Nacht auf Dienstag einen vermissten Schlauchbootfahrer. Sina Schuldt/dpa

Cuxhaven (dpa/lni) –

Seenotretter suchen seit Montagabend nach einem vermissten Schlauchbootfahrer in der Deutschen Bucht. Sein Boot wurde zwischen Helgoland und Cuxhaven leer vorgefunden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Dienstag mitteilte. Demnach hatte die Lebensgefährtin den Mann am frühen Montagabend als vermisst gemeldet, nachdem sie ihn über eine Software verfolgt hatte, die Aufzeichnung jedoch abgebrochen war.

Bei der Suche seien mehrere Seenotrettungskreuzer, Hubschrauber, Fahrzeuge sowie ein Aufklärungsflugzeug im Einsatz. Auch Fischkutter und Handelsschiffe seien in die Suche einbezogen worden, teilte die DGzRS mit. Die Wassertemperatur betrage derzeit etwa zehn Grad.