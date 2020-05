Seenotretter bringen kleines Motorboot in Sicherheit

Ein Seenotrettungskreuzer liegt an einem Anleger in einem Hafen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Cuxhaven (dpa) – Bei Sturmböen bis Windstärke neun auf der Nordsee hat ein Seenotrettungskreuzer ein havariertes Motorboot mit zwei Menschen in Sicherheit geschleppt. Für die Seenotretter war es einer der ersten Einsätze dieser Saison für Wassersportler, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag in Bremen mitteilte.

Am Sonntag waren ein junger Mann und sein Großvater südlich der Vogelinsel Trischen unterwegs, als ihr neun Meter langes Boot einen Ruderschaden erlitt. Mehrere Schiffe eilten dem Havaristen zu Hilfe, als erster gelangte der Seenotrettungskreuzer «Anneliese Kramer» aus Cuxhaven ans Ziel. Von einem Tochterboot aus brachten die Seenotretter eine Leine an dem Havaristen an, denn Großvater und Enkel waren in der schweren See nicht mehr in der Lage mitzuhelfen.

In langsamer Schleppfahrt von 2,5 Knoten (4,5 Stundenkilometer) brachte die «Anneliese Kramer» das Motorboot nach Cuxhaven. Die beiden Wassersportler blieben bis auf einen leichten Schock unverletzt, wie eine DGzRS-Sprecherin sagte.

Mitteilung DGzRS