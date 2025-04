Seenotretter bringen Besatzungsmitglied an Land

Ursprünglich hatte das Spezialschiff den Angaben zufolge wegen eines Motorschadens eines Beibootes in der Neustädter Bucht Alarm geschlagen. (Symbolfoto) Christian Charisius/dpa

Neustadt (dpa) –

Seenotretter aus Neustadt in Holstein sind auf der Ostsee einem Besatzungsmitglied eines Sicherungsschiffes zu Hilfe gekommen. An Bord der 73 Meter langen «Aquanaut» benötigte am Donnerstag ein Mensch dringend medizinische Hilfe, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Die Seenotretter waren bereits wegen eines anderen Einsatzes vor Ort und brachten den Mann nach Neustadt.

Motorschaden am Beiboot

Ursprünglich hatte das Spezialschiff den Angaben zufolge wegen eines Motorschadens eines Beibootes in der Neustädter Bucht Alarm geschlagen. Die Seenotretter sicherten demnach die Rückkehr des Beibootes zur «Aquanaut» – als ein Besatzungsmitglied einen medizinischen Notfall erlitt. Ein Notfallsanitäter der eigenen Crew habe den Mann zunächst versorgt – dann übernahmen die Seenotretter und brachten den Verletzten an Land.