Seemann von Tanker vor Cuxhaven vermisst

Cuxhaven (dpa/lni) –

Ein Besatzungsmitglied des Tankers «Songa Pearl» wird seit den Morgenstunden auf der Unterelbe vor Cuxhaven vermisst. Der 29 Jahre alte Seemann war zuletzt mehrere Stunden zuvor an Bord gesehen worden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Gegen 6.00 Uhr sei der Einsatz ausgelöst worden. Die Wasserschutzpolizei bestätigte die Suche auf Anfrage.

Der unter maltesischer Flagge fahrende, rund 144 Meter lange Tanker sei auf dem Weg von Antwerpen nach Danzig und zum Zeitpunkt der Alarmierung auf der Unterelbe vor Cuxhaven gewesen. Die von der DGzRS betriebene Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, habe daraufhin eine Suche eingeleitet.

Daran beteiligten sich sechs Rettungseinheiten der DGzRS, ein Lotsenboot, ein Boot der Wasserschutzpolizei, ein Schlepper sowie ein Such- und Rettungshubschrauber der Marineflieger. Das MRCC Bremen koordiniere die Maßnahmen.

Suche auf Unterelbe und in Küstennähe

Wegen der unklaren Zeitspanne seit der letzten Sichtung des Seemanns habe sich das Suchgebiet zunächst über ein weites Areal zwischen Weser- und Elbmündung erstreckt. Mehrere Seenotrettungskreuzer hätten sowohl die Unterelbe als auch Bereiche der Außenweser und der Außenelbe abgesucht.

Gegen 7.00 Uhr habe der Seenotrettungskreuzer «Anneliese Kramer» auf der Unterelbe einen Rettungskragen mit Blinklicht gefunden, der eindeutig der «Songa Pearl» zuzuordnen sei. Zunächst habe sich die Suche auf ein Gebiet vor der Küste zwischen Cuxhaven-Groden und Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) konzentriert. Aufgrund der Tiden- und Strömungsverhältnisse habe sich die Suche nach Nordwesten verlagert. Die Wassertemperatur im Einsatzgebiet habe bei rund einem Grad Celsius gelegen.