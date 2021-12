Seelsorge-Hotline über die Weihnachtstage

Eine Mitarbeiterin der Telefonseelsorge nimmt ein Telefonat an. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Zur Weihnachtszeit gibt es wieder eine Seelsorge-Hotline der katholischen und evangelischen Kirche in Niedersachsen. Die Leitung werde am 22. Dezember um 14 Uhr freigeschaltet, teilte ein Sprecher des Landeskirchenamts der Evangelisch-reformierten Kirche am Donnerstag mit. Menschen, die einsam sind, können unter der kostenfreien Rufnummer 0800 111 2017 mit ausgebildeten Seelsorgerinnen und Seelsorgern sprechen. Die Hotline ist bis zum 2. Januar 2022 täglich von 14 bis 20 Uhr besetzt. Das ökumenische Angebot wird von der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und dem Bistum Hildesheim getragen.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-405956/2