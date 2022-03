Seeleute bei Kollision auf dem Nord-Ostsee-Kanal verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Nahe Kiel sind am Dienstag zwei Frachtschiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal zusammengestoßen. Bei dem Vorfall gegen kurz nach 10.00 Uhr westlich der Levensauer Hochbrücke wurden drei Seeleute auf der unter zypriotischer Flagge fahrenden «Paivi» verletzt, wie ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal (WSA) am Dienstag sagte. Sie wurden von Einsatzkräften mit einem Schlauchboot versorgt. Zuerst hatten Medien berichtet.

«Wie es zu der Kollision kommen konnte ist noch unklar», sagte der Sprecher. Sowohl die 82 Meter lange «Paivi» als auch die ebenfalls unter der Flagge Zyperns fahrende, 106 Meter lange «Bjoerkoe» wurden durch die Kollision erheblich im Bugbereich beschädigt. Beide Schiffe wurden am Nachmittag mit Schleppern nach Kiel gebracht.

Der Kanal wurde am Vormittag für den Schiffsverkehr wegen der Bergung der beiden Schiffe zeitweise voll gesperrt. Am Nachmittag durften in Brunsbüttel bereits wieder Schiffe in die künstliche Wasserstraße fahren. In Kiel sollte das noch am frühen Nachmittag ebenfalls wieder der Fall sein.