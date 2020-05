Sechste Runde: SPD und Grüne verhandeln Wirtschaftspolitik

Das Rathaus in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Mit dem Schwerpunkt Wirtschaft setzen SPD und Grüne in Hamburg ihre Koalitionsverhandlungen heute in sechster Runde fort. Wegen der Corona-Pandemie treffen sich die Delegationen erneut im Großen Festsaal des Rathauses, um den Abstand möglichst groß und das Infektionsrisiko gering zu halten. Die Gespräche sollen rund viereinhalb Stunden dauern. Beide Parteien wollen die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause der Bürgerschaft abschließen. SPD und Grüne bilden in der Hansestadt seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln.