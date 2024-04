Sechsstelliger Schaden durch Feuer in Halle eines Bauernhofs

Stoltebüll (dpa/lno) –

Ein Feuer hat eine Halle auf einem Bauernhof in Stoltebüll (Kreis Schleswig-Flensburg) stark beschädigt und einen sechsstelligen Schaden verursacht. Die Rauchsäule war am Sonntag laut Feuerwehr weithin sichtbar. Nach Aussage eines Sprechers hatte ein Mitarbeiter des Betriebs den Brand am Sonntagmorgen bemerkt. Es handle sich um eine große Halle, in der unter anderem ein Radlader, Stroh, aber auch Rinder untergebracht gewesen seien.

Die Rinder seien noch vor Beginn der Löscharbeiten herausgetrieben worden, hieß es. Das Feuer sei nach bisherigen Erkenntnissen von dem Radlader ausgegangen. Der Schaden wird auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatte der «Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag» berichtet.

Nach eigenen Angaben hatte die Feuerwehr zwischenzeitlich 50 Einsatzkräfte vor Ort. Stroh sei während der Löscharbeiten aus der Halle entfernt worden. Auch am Nachmittag war die Feuerwehr noch als Brandwache vor Ort. Ein Übergreifen, etwa auf eine nahegelegene Dieseltankstelle, konnte den Angaben zufolge verhindert werden.