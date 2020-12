Sechsstelliger Schaden bei Feuer im Landkreis Leer

Detern (dpa/lni) – Ein Wohnhaus samt Stall ist in Detern im Landkreis Leer fast vollständig abgebrannt. Das Feuer sei aus unbekannten Umständen in der Nacht zum Donnerstag im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Anwohner hätten das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Zum Zeitpunkt des Brandes war das Haus unbewohnt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf ein weiteres Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich aus.