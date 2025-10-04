Sechsjähriger stirbt auf S-Bahngleisen in Hamburg

Polizisten sichern eine Fußgängerbrücke im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg – unter ihr wurde der Junge entdeckt. Fabian Höfig/NEWS5 /dpa

Hamburg (dpa) –

Ein sechs Jahre alter Junge ist am Nachmittag in Hamburg auf S-Bahngleisen tödlich verunglückt. Einsatzkräfte fanden das Kind gegen 17.30 Uhr schwer verletzt im Stadtteil Wilhelmsburg – es erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

Zuvor war der Junge als vermisst gemeldet worden. Laut Polizei wurde er nahezu zeitgleich zum Notruf gefunden.

Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang unklar. Ob der Junge von einer S-Bahn erfasst wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Bahnverkehr zwischen Wilhelmsburg und Harburg wurde für mehrere Stunden komplett eingestellt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.