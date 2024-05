Sechsjährige geht verloren: Wieder daheim

Hamburg (dpa/lno) –

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist nach einer rund zweistündigen Suchaktion in Hamburg wohlbehalten wieder aufgefunden worden. Die Oma des Kindes hatte es am Freitagabend am Hauptbahnhof aus den Augen verloren und nur noch beobachten können, wie es in eine S-Bahn in Richtung Harburg einstieg, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte.

Da der Zug augenblicklich abfuhr, wurde die Bundespolizei informiert, die den Zug in Harburg absuchte. Das Mädchen konnten die Beamten allerdings nicht entdecken. Auch Kontrollen der S-Bahnstationen Veddel und Wilhelmsburg, Befragungen zahlreicher Passanten an den Bahnsteigen sowie Videosichtungen von Überwachungskameras verliefen negativ.

Das vorbildliche Verhalten eines Busfahrers habe schließlich zum Auffinden des Mädchens geführt, teilte die Bundespolizei weiter mit. Der Mann sei auf das Kind aufmerksam geworden, als es im Stadtteil Veddel alleine in einen Bus stieg. Er informierte die Polizei, die die Sechsjährige zur Bundespolizei im Bahnhof Harburg brachte. Hier wurde sie von ihrer Familie abgeholt.