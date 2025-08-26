Sechs Verletzte nach mutmaßlichem Autorennen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines mutmaßlichen Autorennens sind im Hamburger Stadtteil Lohbrügge sechs Menschen verletzt worden – einer davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten ein Sport-Geländewagen und ein Sportwagen verbotenerweise das Auto eines 47-Jährigen auf der Fahrspur des Gegenverkehrs überholt, wie die Polizei mitteilte. Dabei berührte der zweite Wagen das Fahrzeug des 47-Jährigen. Das überschlug sich daraufhin. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Der 19 Jahre alte Fahrer des Sportwagens kam zudem von der Fahrbahn ab, fuhr gegen mehrere Bäume und kam an einem Baum hinter dem Lärmschutzwall zum Stehen. Er wurde schwer verletzt. Seine 16 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen behandelt. Der Fahrer des Sport-SUV fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Erst vor etwa einer Woche gab es ebenfalls bei einem mutmaßlichen verbotenen Autorennen drei Verletzte. Hier waren auf der Kennedybrücke in Richtung St. Georg zwei wohl zu schnell fahrende Autos zusammengestoßen.