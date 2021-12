Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Stockelsdorf (dpa/lno) – Beim Zusammenstoß zweier Autos in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) sind am Sonnabend sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Mehrere Rettungswagen, zwei Notarztwagen und die Feuerwehr seien im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Die Straße war für Rettungs- und Aufräumarbeiten mehr als eine Stunde lang gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211212-99-351308/2